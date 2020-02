Badloe en niet Van Rijsselberghe naar Olympische Spelen

De strijd om het olympische ticket tussen de windsurfende vrienden Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe is zaterdag in het Australische Sorrento in het voordeel van Badloe beslist. Hij bleef tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe in het WK-klassement net voor en mag Nederland vertegenwoordigen in Tokio.

Tijdens de afsluitende medalrace in Sorrento won Van Rijsselberghe, Badloe eindigde als vijfde. Dat was net genoeg om het ticket voor de Olympische Spelen binnen te halen. Badloe prolongeert met het eindresultaat ook de wereldtitel. Van Rijsselberghe pakt zilver, met slechts twee punten verschil op Badloe.