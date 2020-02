Badr Hari vecht op 20 juni tegen Roemeen Adegbuyi

Kickbokser Badr Hari neemt het op 20 juni op tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Dat heeft de organisatie Glory bekendgemaakt. Het gevecht gaat zich afspelen in Ahoy in Rotterdam.

De 35-jarige Adegbuyi is de nummer twee op de lijst van zwaargewichten van Glory achter Jamal Ben Saddik. Daarboven staat nog wereldkampioen Rico Verhoeven. De Roemeen won 34 partijen, maar verloor zes keer, waaronder twee keer van Verhoeven. Dat was in 2015.

Het wordt het eerste optreden van Hari sinds hij in december in het uitverkochte Arnhemse GelreDome uitkwam tegen Rico Verhoeven. De 35-jarige Marokkaanse zwaargewicht raakte geblesseerd en moest opgeven. Daarvoor had hij in de partij Verhoeven al twee keer tegen het canvas geslagen.