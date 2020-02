Büchli verder op sprinttoernooi, Ligtlee klaar op WK

Matthijs Büchli heeft zich bij de WK baanwielrennen in Berlijn geplaatst voor de achtste finales van de sprint. De Noord-Hollander, die donderdag na een val op de keirin nog twijfelde over deelname, versloeg in de eerste ronde de Chinees Zhou Yu. Sam Ligtlee vloog eruit tegen de Japanner Yudai Nitta. De 22-jarige renner uit Eerbeek had wellicht de kilometer tijdrit, waarop hij vrijdag wereldkampioen was geworden, nog in de benen.

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hadden zich dankzij hun goede tijden in de kwalificaties rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales.