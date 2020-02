Eerste WK-goud schaatser Shinhama, Verbij vierde

De Japanse schaatser Tatsuya Shinhama heeft bij de WK sprint in Hamar goud veroverd. De 23-jarige Aziaat stelde op de afsluitende 1000 meter zijn eindzege veilig. Hij liet in de laatste race de derde tijd noteren (1.08,71) en dat was voldoende voor de eerste plaats in het eindklassement.

De Canadees Laurent Dubreuil pakte WK-zilver. Hij reed op de tweede 1000 meter de tweede tijd (1.08,39). De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu behaalde brons met de vierde tijd (1.08,73).

Kai Verbij bleef steken op de vierde plek. Met zijn vijfde tijd op de 1000 meter (1.08,74) wist hij nog wel een plaatsje te stijgen in het klassement. Kjeld Nuis belandde op de zevende plaats in de eindrangschikking. Hij won zaterdag de 1000 meter met een tijd van 1.08,38. Dai Dai Ntab, elfde in 1.09,47, eindigde als negende in de WK-stand.

Shinhama pakte vorig jaar achter Pavel Koelizjnikov zilver op de WK sprint. De Russische titelhouder meldde zich vrijdagavond na de eerste twee afstanden af wegens een opkomende ziekte. Shinhama veroverde in Hamar zijn eerste wereldtitel met twee afstandzeges.

“Vierde worden is nooit leuk, maar zij reden gewoon harder, dus daar is niets aan te doen”, sprak Verbij berustend. “Ik heb hier vier keer een zeven gehaald en dan word je dus vierde. Voor mij was dit voor nu het hoogst haalbare”, zei de wereldkampioen van 2017, die dit seizoen veel met zijn schaatsbuizen in de weer was.

Verbij verbaasde zich, niet als enige in Hamar, over de Russen die op de tweede WK-dag alle drie ontbraken. “Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar ik vind het een heel vreemde actie van hen. Ze zouden vermoeid zijn, maar dat ben ik ook en ik ga toch gewoon van start hier? Nee, heel bijzonder van die Russen.”

Voor de eerste keer sinds 2011 ontbrak Nederland op het mannenpodium van de WK sprint. “Ach, elk jaar is weer anders”, opperde Verbij, die WK-brons veroverde in 2016 en 2018. “Maar wij Nederlanders zijn momenteel niet goed genoeg op de 500 meter. Op de 1000 meter kunnen we dat gat dan niet dichten. Maar dat komt wel weer, hoor.”