Golfer Luiten deelt koppositie Oman Open met zes anderen

Golfer Joost Luiten heeft zich op de derde dag van het Oman Open naar de koppositie gespeeld. Hij deelt die eerste plaats met zes anderen. De Nederlander kan zondag serieus meestrijden om de titel. Luiten won het toernooi in 2018.

De 34-jarige Bleiswijker was op dreef in de derde ronde: foutloos en vijf birdies. Met een score van 65 slagen (5 onder par) klom hij naar boven in het klassement en leidt nu samen met onder anderen de Zuid-Afrikaan Brandon Stone en de Fin Mikka Korhonen met 11 onder par.

Met 1,6 miljoen euro behoort het Oman Open wat betreft prijzengeld tot de kleinere toernooien van de Europese Tour. De winnaar op de baan van Al Mouj Golf in Muscat mag zo’n 250.000 euro op zijn rekening bijschrijven.