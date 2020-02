Jansen en Van Duijn 6e in World Series schoonspringen Montreal

Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn de FINA Diving World Series in Montreal begonnen met de zesde plaats op de 3-meterplank synchroon.

Het Nederlandse duo sprong een stabiele wedstrijd en kwam uit op een score van 273,30. De winst was voor het Canadese koppel Jennifer Abel en Melissa Citrini Beaulieu met 298,83 punten.

Van Duijn komt zaterdag in actie op de 10-metertoren, Jansen zondag op de 3-meterplank. De FINA Diving World Series is een reeks wedstrijden waarvoor alleen de top-8 van de wereld wordt uitgenodigd. De tweede halte, die van 6 tot en met 8 maart in Peking zou plaatsvinden, is vanwege het coronavirus afgelast.

Jansen en Van Duijn zijn op de individuele onderdelen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het synchroonspringen hopen ze zich tijdens de werelbeker in april te plaatsen.