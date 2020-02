KNVB: aanvalsplan juist bedoeld om racisme beter te bestrijden

De KNVB hoopt dat de maatregelen uit het onlangs gepresenteerde aanvalsplan effectiever zijn in de bestrijding van het racisme in het voetbal. “Juist omdat wij beseffen dat het beter kan, is dit plan opgesteld”, aldus een woordvoerder van de bond in reactie op een artikel van zaterdag in NRC.

Daarin stellen zeventien voetballers, trainers en officials dat racisme zo diep verankerd is in de voetbalcultuur dat het heel moeilijk te bestrijden is. Veel geïnterviewden vinden de maatregelen van het kabinet en de KNVB niet effectief genoeg.

“Laat duidelijk zijn dat de KNVB er alles aan wil doen om het racisme tegen te gaan, omdat het niet thuishoort in onze maatschappij. Het plan dat we begin februari samen met het kabinet presenteerden bevat tal van maatregelen waarvan wij denken dat ze gaan helpen het racisme echt aan te pakken”, aldus de woordvoerder.

Het kabinet stelt de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar om het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ uit te voeren. Met onder meer slimme camera’s, langere stadionverboden, puntenaftrek, hogere boetes en een strakkere meldplicht voor notoire raddraaiers willen de KNVB en kabinet een vuist maken tegen racisme in het voetbal. De KNVB richt een antiracisme-team op.

De ondervraagden, onder wie Ajax-keeper André Onana, PSV-aanvoerder Denzel Dumfries en Oranje-international Shanice van de Sanden, gaven in NRC aan dat racisme ook in kleedkamers en bestuurskamers van voetbalclubs voorkomt. Een aantal van hen pleit voor het aanstellen van meer donkere directeuren en beleidsbepalers.

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zinspeelde daar zelf al op tijdens de presentatie van de plannen begin februari. “De KNVB is nu niet een afspiegeling van de maatschappij. We zijn een hele witte organisatie. We willen een stuk diverser worden, dan word je ook geloofwaardiger.”