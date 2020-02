Lamberink achtste in WK-finale 500 metertijdrit

Kyra Lamberink is bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen als achtste en laatste geëindigd op de 500 metertijdrit. De renster uit Bergentheim had als zesde de finale bereikt door in de kwalificaties uit te komen op een tijd van 33,521. Op de piste van het Velodrom van Berlijn kon ze zich niet verbeteren: 34,004.

Het goud was voor de Duitse Lea Sophie Friedrich. Ze realiseerde een tijd van 33,121. Daarmee was ze een fractie sneller dan de Mexicaanse Jessica Salazar: 33,154. Het brons was voor de Italiaanse Miriam Vece in 33,171.

Het was het tweede goud voor de pas 20-jarige Friedrich, die ook deel uitmaakte van de succesvolle teamsprint.