Lange schaatsdag in Hamar met acht WK-races

Op de tweede WK-dag in Hamar staan liefst acht races op het programma. De lange schaatsdag begint om 10.30 uur met de tweede 500 meter voor vrouwen in het kader van de WK sprint. Daarna zijn ook de snelle mannen aan de beurt op de kortste afstand.

Bij de vrouwen leidt de Japanse Miho Takagi royaal in het klassement. Bij de mannen staat haar landgenoot Tatsuya Shinhama op de eerste plaats. De Nederlandse kansen op een medaille in het eindklassement, dat zaterdagmiddag na de tweede 1000 meter bekend is, zijn zowel bij de mannen als vrouwen klein.

Titelverdediger Pavel Koelizjnikov is zaterdag niet meer van de partij. De Russische geweldenaar, derde na een teleurstellende eerste WK-dag, heeft zich teruggetrokken wegens een opkomende ziekte.

De allrounders beginnen zaterdag zowel bij de mannen (500 en 5000 meter) als vrouwen (500 en 3000 meter) aan hun WK. Rond 18.00 uur is de laatste race op zaterdag afgelopen. Patrick Roest en Martina Sablikova uit Tsjechiƫ zijn de titelverdedigers.