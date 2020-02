Lavreysen snelste in kwalificaties sprint bij WK baanwielrennen

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zaterdag bij de WK baanwielrennen in Berlijn de beste tijden afgelegd in de kwalificaties voor het sprinttoernooi. Nadat Hoogland, als voorlaatste gestart, tot 9,322 was gekomen dook titelverdediger Lavreysen daar nog onder. De Brabander, met al twee wereldtitels op zak, kwam over 200 meter met ‘vliegende start’ tot een tijd van 9,253.

Beide sprinters stromen meteen door naar de achtste finales. De renners die eindigden op de plaatsen 5 tot en met 28 komen eerst uit in de eerste ronde. Dat geldt onder anderen voor Matthijs Büchli (9,575, 11e) en Sam Ligtlee (9,704, 25e).

Het sprinttoernooi gaat later op de dag verder tot en met de kwartfinales. Op de slotdag wordt zondag gestreden om de medailles.