Sabalenka klopt Kvitova en wint tennistoernooi van Doha

Tennisster Arina Sabalenka heeft het toernooi van Doha op haar naam geschreven. De 21-jarige Wit-Russin klopte de Tsjechische Petra Kvitova in de finale in twee sets: 6-3 6-3.

De als negende geplaatste Sabalenka had in de eerste set aan één break voldoende voor de setwinst. Op 3-3 in de tweede set brak ze de service van Kvitova en op 5-3 deed ze dat nog een keer.

Sabalenka had in de kwartfinales afgerekend met de Chinese Zheng Saisai. Die had een ronde eerder Kiki Bertens uitgeschakeld. Voor de tennisster uit Wit-Rusland is het de zesde zege van een WTA-toernooi. Vorig jaar won ze daarnaast ook de WTA Elite Trophy door in de finale Bertens te verslaan.