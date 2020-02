Schaatser Shinhama verstevigt koppositie, Verbij klimt

De Japanse schaatser Tatsuya Shinhama heeft bij de WK sprint in Hamar zijn leidende positie in het klassement verstevigd. Hij won de tweede 500 meter met een tijd van 34,39 seconden. Daarmee was de Aziatische titelkandidaat aanzienlijk sneller dan op vrijdag toen hij met 34,58 de tweede tijd neerzette.

Shinhama verdedigt op de afsluitende 1000 meter, later op zaterdag, een voorsprong van 0,79 seconde op Laurent Dubreuil. De Canadees reed zaterdag op de 500 meter de tweede tijd (34,56). De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu staat derde in het klassement, op 1,90 van Shinhama.

Kai Verbij klom van de zevende naar de vijfde plek in het klassement. Hij reed zaterdag de vijfde tijd (35,04). De wereldkampioen van 2017 heeft nog een kleine kans op brons.

Dai Dai Ntab reed zaterdag dezelfde tijd (35,04) als zijn tegenstander en ploeggenoot Verbij. Ntab steeg in het klassement naar de achtste plek. Kjeld Nuis neemt in de tussenstand de negende plaats in. Hij reed op de tweede 500 meter de twaalfde tijd (35,45). Zowel Ntab als Nuis kan een WK-medaille vergeten.

De drie Russische deelnemers gingen niet meer van start. Titelverdediger Pavel Koelizjnikov hield het toernooi vrijdagavond na de eerste twee afstanden voor gezien. De nummer 3 van het klassement voelde naar eigen zeggen een ziekte opkomen. Landgenoot Roeslan Moerasjov, elfde in de tussenstand, meldde zich daarna ook af voor de tweede WK-dag. Viktor Moesjtakov trok zich vrijdag na de eerste 500 meter al terug.