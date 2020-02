Titelhouder Roest slaat bij WK allround hard toe op 5000 meter

Schaatser Patrick Roest heeft bij de WK allround in Hamar hard toegeslagen op de 5000 meter. De titelverdediger zegevierde op de tweede afstand in een tijd van 6.14,35. Daarmee nam de nummer 7 van de 500 meter (36,52) de leidende positie in het klassement stevig in handen.

De Noorse favoriet Sverre Lunde Pedersen ging voor eigen publiek op de 5000 meter tot het uiterste. Hij reed een zeer vlakke rit en eindigde in een tijd van 6.19,40. Roest dook in de race erna snel onder de rondetijden van Pedersen en reed resoluut door naar de winst. De Nederlandse kopman heeft voor de 1500 meter op zondag een marge van 1,07 seconden op Pedersen. De Japanner Seitaro Ichinohe, de winnaar van de 500 meter, staat derde in het klassement, op 2,04 seconden van Roest.

Sven Kramer, tegenstander van Pedersen, moest genoegen nemen met de negende tijd: 6.25,54. Daarmee belandde de negenvoudige wereldkampioen in het klassement op de twaalfde plaats. Jan Blokhuijsen eindigde op de 5000 meter op de zevende plek. Hij neemt in de algemene rangschikking de vierde plaats in, op 2,95 van zijn leidende landgenoot.