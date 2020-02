Van der Mark net buiten podium in openingsrace WK Superbike

Motorcoureur Michael van der Mark is in de openingsrace van het WK Superbike in het Australische Phillip Island net niet op het podium gekomen. Hij eindigde in een van de spannendste races ooit in de klasse van zware motoren als vierde.

De Rotterdammer reed lang aan de leiding op zijn Yamaha en leek af te stevenen op de zege in de eerste race van het jaar, maar tegen het einde van de race sloten drie coureurs aan. Dat trio ging hem ook nog voorbij. De Turk Toprak Razgatlioglu drukte zijn wiel nipt als eerste over de lijn, voor de Britten Alex Lowes en Scott Redding. Van der Mark kwam op 0,098 seconde als vierde over de meet.