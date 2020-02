Van Schip pakt opnieuw zilver op omnium bij WK baanwielrennen

Jan-Willem van Schip heeft bij de WK baanwielrennen het zilver veroverd op het omnium. Van Schip moest na de afsluitende puntenkoers alleen de Fransman Benjamin Thomas voor zich dulden. De Brit Matthew Walls werd derde.

Van Schip was na de scratch (7e), de temporace (1e) en de afvalrace (3e) als tweede in het klassement aan het slotonderdeel begonnen en dreigde die plek te verspelen toen Walls een ronde pakte. Maar de Nederlander deed in de slotfase, samen met de ongenaakbare Thomas, hetzelfde en stelde zo het zilver veilig.

Thomas was eerder in 2017 al wereldkampioen. Van Schip pakte een jaar later in Apeldoorn het zilver.