Wereldrecord Amerikaanse renster Dygert op achtervolging

De Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert heeft bij de WK baanwielrennen in Berlijn in de kwalificaties haar eigen wereldrecord op de individuele achtervolging verbeterd. Dygert, vorig jaar wereldkampioene tijdrijden op de weg, kwam over 3 kilometer tot een tijd van 3.17,283.

Haar oude toptijd stamde van de WK in Apeldoorn van twee jaar geleden. Daar versloeg ze in de finale Annemiek van Vleuten in een tijd van 3.20,060. Met de Amerikaanse ploeg veroverde ze in Berlijn al de wereldtitel op de ploegachtervolging.