Windsurfster De Geus opnieuw wereldkampioene

Windsurfster Lilian de Geus heeft voor de kust van het Australische Sorrento de wereldtitel heroverd. De vierde plaats in de afsluitende medalrace was voldoende om haar twee belangrijkste concurrentes, de Israëlische Noy Drihan en Franse Charline Picon, voor te blijven in het eindklassement.

Het is na 2018 de tweede wereldtitel voor De Geus, die zich met het goud in Sorrento meteen tot topkandidate heeft gesteld voor het goud op de Olympische Spelen in Tokio.

De 28-jarige De Geus behoorde vooraf tot de uitgesproken favorieten voor de wereldtitel. “Ik ben superblij dat ik heb kunnen winnen. Ik had het niet helemaal durven uitspreken van tevoren, moest wel goed blijven varen en dat is gelukt”, vertelde ze na afloop van de medalrace.

“Ik heb mijn eigen race gevaren. Had een goede start, maakte een paar kleine foutjes, maar overall was dit een prima race. Ik hield vooral Picon wel een beetje in de gaten, want die kan goed varen met licht weer. Maar dit lichte weer werkte ook wel in mijn voordeel.”