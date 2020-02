Wüst goed van start op de WK allround in Hamar

Schaatsster Ireen Wüst is goed begonnen aan de WK allround in Hamar. De zesvoudig wereldkampioene reed op de 500 meter de vierde tijd (38,96). Ze sloeg daarmee een flink gat met titelverdedigster Martina Sablikova. De Tsjechische stayer kwam op de kortste afstand niet verder dan de achttiende tijd (40,30).

De Poolse Karolina Bosiek (20) won verrassend met een tijd van 38,76, gevolgd door de Japanse Nana Takagi en de Russin Elizaveta Kazelina (beiden 38,86). Melissa Wijfje finishte keurig als zesde in 39,15. Antoinette de Jong, de tegenstandster van Wüst, stelde teleur met de twaalfde tijd (39,39).

Wüst moet later op zaterdag op de 3000 meter 1,20 seconden goedmaken op Bosiek om haar eerste WK-dag als klassementsleidster af te sluiten.

Voor Wüst is het haar zestiende WK allround op rij. Ze won in die lange reeks zes keer goud, vier keer zilver en twee keer brons. Vorig jaar kwam de 33-jarige Brabantse niet verder dan de vijfde plek. Dat was een evenaring van haar slechtste resultaat, dat ze bij haar WK-debuut in 2005 liet noteren.

Wüst heeft dit seizoen nog weinig races gereden op de langere afstanden. De 3 en 5 kilometer (zondag) zullen voor haar dan ook een ware krachtproef worden. De vijfvoudig olympisch kampioene had daardoor graag nog wat meer marge willen pakken op de 500 meter. Een tijd van 38,5, die ze vooraf in haar hoofd had, zat er echter niet in.

Op de 1500 meter, ook op zondag, hoopt Wüst alsnog een grote slag te slaan. Op die afstand prolongeerde ze twee weken geleden in Salt Lake City haar wereldtitel.