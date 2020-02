Wüst rekent zich nog niet rijk bij WK allround in Hamar

Schaatsster Ireen Wüst rekende zich na haar geslaagde openingsdag bij de WK allround in Hamar nog niet rijk. “De spanning zit er nog volledig in”, sprak de zesvoudige winnares nuchter. Met de vierde tijd op de 500 meter (38,96) en de derde tijd op de 3000 meter (4.02,60) greep de 33-jarige Brabantse zaterdag de macht.

De Canadese Ivanie Blondin (tweede op 0,66 voor de 1500 meter) en de verrassende Melissa Wijfje (derde op 0,68) staan nog wel in de buurt. De tegenvallende titelhoudster Martina Sablikova (tiende op 3,67) is vroegtijdig uitgeschakeld door een zwakke 500 meter.

“Het was een goede en strakke rit”, blikte Wüst terug op haar prima optreden op de 3000 meter. “Natuurlijk put ik daar vertrouwen uit voor de 5000 meter. Als ik helemaal op een hoop was gegaan, was dat heel anders geweest. Als ik de 3 kilometer goed rijd, komt het met de 5 kilometer meestal ook wel goed. Maar eerst wil ik de 1500 meter op zondag winnen. Hopelijk kan ik dan mijn voorsprong op Blondin en Wijfje nog wat verder uitbouwen. Dat zijn nu mijn belangrijkste concurrenten.”