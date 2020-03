Alleen Van Riessen verder op keirin bij WK baanwielrennen

Alleen Laurine van Riessen is er in geslaagd de halve finales te bereiken op keirin, het sprintonderdeel bij de vrouwen op de slotdag van de WK baanwielrennen in Berlijn. Van Riessen finishte in haar kwartfinale als vierde, net genoeg voor een vervolg.

Shanne Braspennincx redde het in de vierde en laatste heat net niet. De Brabantse, vorig jaar nog vijfde in de finale, bereikte nu ook op die positie de finish. Dat betekende uitschakeling.

Van Riessen had in de eerste ronde nog een herkansing nodig nadat ze was gevallen.