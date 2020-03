Baanrenners Lavreysen en Hoogland rijden opnieuw WK-finale sprint

De sprintfinale op de WK baanwielrennen gaat net als vorig jaar tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Op de piste van het Velodrom van Berlijn versloeg titelverdediger Lavreysen in de halve finales de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang. Hoogland, die vorig jaar wel de Europese titel veroverde, was te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk. Beide Nederlandse sprinters klaarden de klus in twee heats.

Lavreysen kan in Berlijn zijn derde gouden medaille pakken. Eerder won hij de teamsprint, onder anderen samen met Hoogland, en het sprintonderdeel keirin.