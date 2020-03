Derde wereldtitel allround op rij voor schaatser Roest

Patrick Roest heeft bij de WK allround in Hamar voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverd. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma deed dat in stijl. Hij schreef in het Vikingspiket ook de 10.000 meter op zijn naam met een tijd van: 13.02,45.

Het was zijn derde afstandszege in Noorwegen. Eerder zegevierde hij ook op de 1500 en 5000 meter. Op de 500 meter eindigde Roest als zevende.

De titelhouder mocht op de afsluitende afstand ruim 11 seconden verspelen op Sverre Lunde Pedersen, de nummer 2 in het klassement. De Noor bleek echter niet in staat om Roest serieus te bedreigen. De klassementsleider nam snel de koppositie en reed gestaag bij Pedersen vandaan.

Roest debuteerde bij de WK allround in 2017 met zilver. Daarna was hij steeds de beste van het toernooi.

Jan Blokhuijsen eindigde als vierde in Hamar.