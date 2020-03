Golfer Luiten vergooit kans op zevende titel

Golfer Joost Luiten heeft een uitgelezen kans op zijn zevende toernooizege op de Europese Tour vergooid door een matige slotronde in het Oman Open. De Bleiswijker, die aan de vierde en laatste ronde begon als een van de leiders, kwam tot een score van 75 slagen, drie boven par. Hij noteerde geen enkele birdie en zette daar een bogey en een double bogey tegenover. Met een totaalscore van -8 eindigde hij als gedeeld tiende.

Luiten speelde ietwat wisselvallig in het Oman Open, dat hij in 2018 nog op zijn naam schreef. Hij liet fouten afwisselen door prachtige slagen en reeg vooral in de derde ronde de birdies aaneen. Met zes anderen stond hij na de derde ronde aan kop, maar hij haakte in de vierde ronde steeds verder af bij de andere leiders.

De 21-jarige Fin Sami Valimaki won het toernooi na een play-off met de Zuid-Afrikaan Brandon Stone. De twee waren na de 72 reguliere holes op 13 onder par uitgekomen en moesten extra holes spelen om de eindzege. Valimaki sloeg toe op de derde extra hole.