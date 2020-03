Hinze doet Lavreysen na bij vrouwen op WK baanwielrennen

Wat Harrie Lavreysen presteerde bij de mannen op de WK baanwielrennen deed Emma Hinze bij de vrouwen. De 22-jarige Duitse, net zo oud als de Brabander, pakte zondag het goud op het onderdeel keirin en werd daarmee met drie titels de sprintkoningin van het Velodrom van Berlijn. Hinze had eerder al op de teamsprint het goud gepakt en won ook het sprinttoernooi.

Op de keirin liet Hinze zondag in de finale de Zuid-Koreaanse Lee Hyejin en de Australische Stephanie Morton achter zich. Laurine van Riessen, uitgeschakeld in de halve finales, was de snelste in de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12. Daarmee kwam de Leidse sprintster op dezelfde plaats uit als vorig jaar.

Shanne Braspennincx bleef steken in de kwartfinales. De Brabantse was vorig jaar nog vijfde in de finale.