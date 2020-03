Renners Jumbo-Visma vanuit Abu Dhabi op weg naar huis

De wielrenners en staf van Jumbo-Visma, die samen met de andere wielerploegen vastzaten in een hotel in Abu Dhabi vanwege het coronavirus, zijn onderweg naar huis. Dat heeft de ploeg in een bericht op Twitter laten weten. “Ons team zit in het vliegtuig naar huis”.

Alle renners die deelnamen aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten zijn donderdag en vrijdag getest op het coronavirus, nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het virus was vastgesteld. De sportautoriteiten van Abu Dhabi schrapten om die reden de laatste twee etappes. Bij de testen zijn geen besmettingen bij renners ontdekt.

Zeven Nederlandse renners zaten vast in het rennershotel. Het zijn Wout Poels (Bahrain-Merida), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Dylan Groenewegen, Koen Bouwman, Timo Roosen en Jos van Emden van Jumbo-Visma.