Marathonschaatser Gary Hekman heeft in Leeuwarden de laatste wedstrijd in de KPN Marathon Cup gewonnen. De Nederlands kampioen bleef in de sprint zijn ploeggenoot Bart Hoolwerf en Arjen Stroetinga voor. Hoolwerf was voor de seizoensfinale in Leeuwarden al zeker van de eindzege in het klassement.

Irene Schouten was de beste bij de vrouwen in Leeuwarden. Ze won voor Manon Kamminga en Iris van der Stelt. Imke Vormeer pakte ondanks dat ze zelf ten val kwam, de eindzege in het klassement.