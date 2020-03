Schoonspringster Van Duijn mist finale op 10-metertoren

Schoonspringster Celine van Duijn is er bij de FINA Diving World Series in Montreal op de 10-metertoren niet in geslaagd de finale te halen. De Nederlandse eindigde met 262,10 punten als tiende in de halve eindstrijd. De beste zes gingen door naar de finale. De Canadese Meaghan Benfeito won de wedstrijd, met een puntentotaal van 355,10.

Van Duijn eindigde op de eerste dag samen met Inge Jansen als zesde op de 3-meterplank synchroon. Jansen komt zondag nog in actie op de 3-meterplank.

De FINA Diving World Series in Montreal is de eerste wedstrijd in een reeks van oorspronkelijk vier wedstrijden waarvoor alleen de top 8 van de wereld wordt uitgenodigd. De volgende wedstrijd, van 6 tot en met 8 maart in Peking, is in verband met het coronavirus afgelast.

Jansen en Van Duijn zijn op de individuele onderdelen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio.