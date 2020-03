Het is tennisster Bibiane Schoofs niet gelukt het ITF-toernooi in het Duitse Altenkirchen op haar naam te schrijven. De als eerste geplaatste Schoofs verloor in de eindstrijd in twee sets van de ongeplaatste Duitse Eva Lys: 2-6 4-6.

Voor Schoofs (31) was het al het zevende toernooi van het seizoen. De nummer 198 van de wereld was nergens nog voorbij de kwartfinales gekomen.

Drie jaar geleden was Schoofs, ook in Altenkirchen, voor het laatst de beste op een ITF-toernooi.