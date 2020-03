Wielerbond UCI wil met Eurosport baansport promoten

Met een samenwerking voor acht jaar met Eurosport bekrachtigde de internationale wielerbond UCI zondag het streven het baanwielrennen aan een groter publiek te presenteren. De baankalender wordt, zoals eerder bekend werd, hervormd. De serie van zes wereldbekerwedstrijden wordt vervangen door drie baanevenementen om de Nations Cup, de WK verhuist naar oktober terwijl na de WK een nieuwe serie wedstrijden volgt: de World League.

Met de samenwerking met Discovery, het moederbedrijf waartoe Eurosport behoort, wil UCI-voorzitter David Lappartient de baansport een impuls geven. “Op de baan worden bij de Olympische Spelen veruit de meeste wielermedailles verdeeld. Maar buiten de WK’s hebben we in die vier jaar tussen twee Spelen te weinig wedstrijden op niveau”, vertelde Lappartient bij de WK in Berlijn.

De door Eurosport uit te zenden World League wordt een serie van zes topwedstrijden die 2 uur duren met vier onderdelen en 36 deelnemers bij de mannen en bij de vrouwen die zich op de WK kunnen kwalificeren. “Het moet compacter, publieksvriendelijker”, aldus Lappartient.

De wedstrijden om de Nations Cup worden vanaf 2021 gehouden tussen maart en september. De eerste serie wedstrijden om de World League begint in november 2021.