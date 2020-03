Wüst verstevigt koppositie bij WK met ritzege op 1500 m

Schaatsster Ireen Wüst heeft bij de WK allround in Hamar haar koppositie verstevigd. De zesvoudige wereldkampioene schreef de 1500 meter op haar naam met een baanrecord van 1.53,89. Het was haar eerste afstandszege bij het wereldtiteltoernooi in Noorwegen na haar vierde plek op de 500 meter en haar derde plaats op de 3000 meter.

Wüst verdedigt later op zondag op de afsluitende 5000 meter een voorsprong van 6,60 seconden op Ivanie Blondin. De Canadese reed als tegenstander van Wüst de vijfde tijd: 1.55,21.

Melissa Wijfje bleef derde in het algemeen klassement. De Nederlands kampioene op de schaatsmijl eindigde met een tijd van 1.55,72 op de zesde plek. Ze staat op 8,35 seconden van Wüst.

In de voorlaatste rit was Antoinette de Jong met een tijd van 1.55,19 nog wel iets sneller dan haar tegenstandster Wijfje. De Nederlands kampioene allround zakte in de algemene rangschikking niettemin van de vierde naar de vijfde plek, op 9,96 van Wüst.

Titelverdedigster Martina Sablikova reed op de 1500 meter de zevende tijd: 1.55,89. De Tsjechische staat in het klassement op de tiende plaats, op bijna 19 seconden van Wüst.

De Nederlandse kopvrouw reed dit seizoen nog niet één race op de 5000 meter. “Nee, de laatste was een jaar geleden”, doelde ze op haar moeizame rit bij de WK allround in Calgary. De Brabantse kwam destijds niet verder dan de zevende tijd: 6.59,80.

Sablikova was in Canada bijna 18 seconden sneller (6.42,01) en verzekerde zich met die toenmalige wereldrecordtijd van haar vijfde wereldtitel allround. Wüst moest vorig jaar in het eindklassement genoegen nemen met de vijfde plaats, nog achter De Jong (derde) en Carlijn Achtereekte (vierde).

Wüst (33) haalde zaterdag vertrouwen uit haar stabiele race op de 3000 meter, een afstand die ze deze winter evenmin vaak reed. Ze was met een tijd van 4.02,60 slechts 0,70 seconde langzamer dan winnares Sablikova. “Als de 3 kilometer bij mij goed gaat in een allroundtoernooi, loopt meestal de 5 kilometer ook wel goed af”, sprak Wüst hoopvol.

Blondin (29) eindigde twee weken geleden bij de WK afstanden in Salt Lake City als vijfde op de 5000 meter.