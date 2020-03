Geen finale in Montreal voor schoonspringster Jansen

Schoonspringster Inge Jansen heeft zich bij de World Series in Montreal niet kunnen plaatsen voor de finale op de 3-meterplank. De 25-jarige Limburgse, Europees kampioene op dit onderdeel, eindigde in de halve finales op de negende plaats met een puntentotaal van 257,25. De top 6 ging door naar de finale. Daarin was de Canadese Jennifer Abel voor eigen publiek met afstand de sterkste, met 363,00 punten.

Jansen eindigde vrijdag met Celine van Duijn als zesde en laatste bij het synchroonspringen vanaf de 3-meterplank. Beide schoonspringsters hebben zich individueel al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio; Jansen op de 3-meterplank en Van Duijn op de toren (10 meter). Ze hopen zich ook als synchroonduo nog te plaatsen voor de Spelen.

De schoonspringsters zouden vanuit Montreal doorvliegen naar Peking voor de tweede wedstrijd uit de World Series, maar dat evenement in de Chinese hoofdstad is geschrapt vanwege het coronavirus. Later deze maand staan nog wedstrijden in Kazan en Londen op het programma.