Kwalificatietoernooi honkballers verplaatst om coronavirus

De Nederlandse honkballers weten pas in juni of ze een maand later kunnen meedoen aan de Olympische Spelen. Het afsluitende kwalificatietoernooi zou begin april in Taiwan worden gehouden, maar de mondiale federatie WBSC heeft het evenement vanwege het coronavirus verplaatst. Het toernooi, waarop zes landen strijden om één ticket naar de Spelen, wordt nu van 17 tot en met 21 juni gehouden.

De honkballers eindigden in september op het Europees/Aziatisch kwalificatietoernooi in Italië als tweede achter Israël, dat zich zo al verzekerde van een ticket naar Tokio. Oranje is aangewezen op het mondiale kwalificatietoernooi in Taiwan. Naast het gastland doen daar verder ook China, Australië en de nummers 2 en 3 van het Amerikaanse kwalificatie-evenement aan mee.

De honkballers van Israël, Zuid-Korea, Mexico en Japan zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Daar komen het beste land van het Amerikaanse continent en de winnaar van het mondiale OKT bij.