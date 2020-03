MotoGP in Thailand uitgesteld vanwege coronavirus

de MotoGP in Thailand , die op 22 maart zou worden verreden, is uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Thaise minister Anutin Charnvirakul van Volksgezondheid maandag tegen persbureau Reuters gezegd. De mededeling komt een dag nadat bekend werd dat de koningsklasse van het motorcrossen in de race in Qatar, op 8 maart, is geschrapt.

“We moeten ons eerst concentreren op de pandemie en moeten de race vandaag tot nader order uitstellen”, aldus Charnvirakul.

Qatar schrapte de MotoGP vanwege de uitbraak van het coronavirus in Italiƫ. Reizigers uit dat land zijn op dit moment niet welkom in Qatar en gaan bij aankomst meteen in quarantaine. Aangezien zes rijders in de MotoGP uit Italiƫ komen en ook veel medewerkers van de raceteams afkomstig zijn uit dat land, zag de organisatie van de Grote Prijs van Qatar zich genoodzaakt geen MotoGP-race te houden.