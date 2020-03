Recordhouder Nageeye weer in marathon Rotterdam

Abdi Nageeye verschijnt zondag 5 april aan de start van de marathon van Rotterdam. De 31-jarige atleet keert terug naar de wedstrijd waarin hij vorig jaar het Nederlands record aanscherpte tot 2.06.17.

Nageeye is in voorbereiding op de olympische marathon, die tijdens de Spelen van Tokio in het noordelijk gelegen Sapporo wordt gehouden. Hij zou aanvankelijk komende zondag in Japan de marathon van Lake Biwa lopen, maar besloot zich vanwege een lichte trainingsachterstand af te melden. Rotterdam is voor hem een mooi alternatief. “Ik ben blij terug te keren naar Rotterdam na het grote succes van vorig jaar. Ik hoop hier opnieuw een stap vooruit te kunnen maken in mijn voorbereiding op de Olympische Spelen.”

De organisatie meldde eerder al de deelname van Michel Butter en Khalid Choukoud. Zij hopen in de veertigste editie van de marathon van Rotterdam onder de olympische limiet van 2.11.30 te lopen. Mohamed Ali, die de afgelopen maanden vaak de snelste Nederlander was in internationale wegwedstrijden als Dam tot Damloop en Zevenheuvelenloop, maakt zijn debuut op de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

Nederlands marathonkampioene Bo Ummels en Kim Dillen wagen in Rotterdam een poging de olympische limiet voor de vrouwen te slechten. Die ligt op 2.28.30.

Voor de marathon hebben zich 17.000 mensen ingeschreven. Het coronavirus heeft vooralsnog geen gevolgen voor de wedstrijd. Dat geldt ook voor de CPC Loop komende zondag in Den Haag, die dezelfde organisatie heeft. “We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houden de situatie van uur tot uur bij. De instanties hebben aangegeven dat er op dit moment geen aanleiding is voor maatregelen. Dus gaan de evenementen als gepland door”, aldus wedstrijddirecteur Mario Kadiks.