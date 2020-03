Volleybalbond neemt afscheid van bondscoach vrouwen Caprara

Giovanni Caprara is niet langer bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Volleybalbond Nevobo heeft in overleg met de Italiaan besloten geen nieuw contract aan te gaan.

Caprara werd begin november 2019 aangesteld als nieuwe bondscoach. Hij kreeg de opdracht de vrouwen van Oranje naar de Olympische Spelen van Tokio te loodsen, maar dat lukte niet. Oranje slaagde er in januari op het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn niet in plaatsing af te dwingen.

Direct na dat OKT liep het tijdelijke contract van Caprara af. Technisch directeur Joop Alberda kondigde een evaluatie aan alvorens nieuwe afspraken te maken met de Italiaan. Nu is duidelijk dat er geen nieuwe aanstelling komt van Caprara. De Italiaan wenst na vele drukke volleybaljaren voorlopig meer tijd door te brengen met zijn familie.

“Gianni heeft als topcoach jarenlang onder hoge druk moeten presteren”, lichtte Alberda toe. “Ik heb begrip voor het feit dat hij nu meer tijd met zijn familie wenst door te brengen en daarom hebben we gezamenlijk besloten de optie om het contract te verlengen niet te lichten. Dat is jammer, maar het nationaal team moet verder en ik ben verantwoordelijk voor de toekomst van het programma.”