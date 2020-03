Wielerbond heeft luxeprobleem richting Tokio 2020

Het is onvermijdelijk dat komende zomer wielrenners thuis zitten die op de Olympische Spelen kanshebber waren geweest voor een medaille. Directeur Thorwald Veneberg van de KNWU noemt het een luxeprobleem. Op de WK baanwielrennen in Berlijn zag hij de afgelopen week de sprinters meer dan vormbehoud tonen. “Het gaat bij de keuze om medaillekansen.” Het hoofdbestuur buigt zich komende maand over de optie een wegrenner thuis te laten voor een extra baanrenner.

Lastige keuzes zijn er te maken op vrijwel alle disciplines. Neem de individuele tijdrit op de weg bij de vrouwen met drie wereldtoppers – Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk – en maar twee startplekken. Voor de wegrace (vier rensters, onder wie het tweetal dat de tijdrit rijdt) heeft bondscoach Loes Gunnewijk ook een puzzel op te lossen. “Ze wil er in mei uit zijn. Bij de mannen moeten we in juni, nog voor de Tour, een definitieve keuze maken”, aldus Veneberg. “Het is een luxe die we hebben en meteen ook een kwaliteit. Bij de wegploeg is het ook niet per se een keuze voor de vier of vijf besten. Er moet een team staan, niet alleen maar kopmannen. Dat is ook wat de bondscoaches willen.”

Door een extra baanrenner aan te wijzen kan Matthijs B├╝chli mee naar de Spelen als extra pion in de teamsprint, als reserve voor Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op de sprint en als kanshebber op de keirin. Om hem mee te nemen moet wegbondscoach Koos Moerenhout een renner thuislaten. In dat geval rijdt baanrenner Jan-Willem van Schip (omnium) ook het eerste deel van de wegrace. Veneberg: “Jan-Willem ziet het zelf wel zitten.”

Ook op de BMX is het dringen met voorlopig op basis van de landenranking zowel bij de mannen als de vrouwen drie startplekken. Veneberg: “De hoogstgeplaatste renner op de wereldranglijst gaat. Dat geldt ook voor de best gekwalificeerde op het WK in mei en er is een aanwijsplek. Ook hier zijn er meer medaillekandidaten dan startplekken.”

Bij het mountainbiken is het nog het overzichtelijkst. Mathieu van der Poel, Milan Vader, Anne Tauber en Anne Terpstra hebben zich gekwalificeerd voor Tokio 2020.

Voor de baan wordt de laatste plek, die van starter op de teamsprint, pas in juni na een bike-off toegewezen. “We wilden dat zo laat mogelijk bepalen. Het is eenvoudig: degene die dan het hardst rijdt gaat naar Tokio.” Nils van ’t Hoenderdaal, Sam Ligtlee en Theo Bos gaan de strijd aan met Roy van den Berg, starter van dienst in Berlijn. Veneberg: “Je zult dus de beste starter van de wereld moeten verslaan.”