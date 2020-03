Basketballers Miami Heat verslaan Bucks voor tweede keer

De basketballers van Milwaukee Bucks verliezen zelden, maar Miami Heat blijkt een ‘angstgegner’ te zijn voor Giannis Antetokounmpo en diens teamgenoten. De best presterende ploeg van de NBA moest het voor de tweede keer dit seizoen afleggen tegen de Heat: 105-89. Aan het begin van de competitie had de ploeg uit Miami in Milwaukee al met 131-126 gewonnen.

De Bucks zijn als enige ploeg al zeker van deelname aan de play-offs. Ze incasseerden in Miami hun negende nederlaag. Daar staan 52 zeges tegenover. “Je wint een paar wedstrijden en je verliest soms”, zei Antetokounmpo. “We weten dat we ze niet alle 82 kunnen winnen.” De 25-jarige Griek met Nigeriaanse roots kwam in Miami niet verder dan 13 punten en 15 rebounds. Een dag eerder tegen Charlotte Hornets tekende Antetokounmpo nog voor 41 punten en 20 rebounds.

Bij Miami Heat eindigden zes spelers qua punten in de dubbele cijfers.