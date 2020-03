Franse wielerteams balen van quarantaine in Abu Dhabi

De wielrenners van de Franse ploegen Cofidis en Groupama-FDJ zitten nog altijd in quarantaine in een hotel in Abu Dhabi en dat begint ze flink te vervelen. De teams hebben nog altijd geen toestemming om terug naar huis te gaan, omdat de renners en stafleden nogmaals getest worden op mogelijke besmetting met het coronavirus.

“We worden behandeld alsof we de pest hebben”, zegt Thierry Vittu, de baas van Cofidis. “Als we iemand van het hotel op de gang tegenkomen, rent diegene hard weg. Onze kamers zijn al vijf dagen niet schoongemaakt, we moeten steeds zelf bij de lift een kar met lakens, zeep en handdoeken ophalen.”

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werd vorige week afgebroken, nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het coronavirus was vastgesteld.