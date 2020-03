‘Geen Formule 1-race als team land niet binnenkomt’

De Formule 1 kan geen race houden in een land dat een renstal de toegang ontzegt vanwege het coronavirus. Dat zegt sportief directeur Ross Brawn. “Als een raceteam niet wordt toegelaten in een land, dan kunnen we geen grand prix houden. Dat zou oneerlijk zijn.”

De vrees gaat vooral op voor Ferrari en Alpha Tauri, die hun basis hebben in Italiƫ, het land dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Vietnam heeft inmiddels een periode van veertien dagen quarantaine opgelegd alvorens reizigers uit Italiƫ het land in mogen. Op 5 april is in Vietnam een Formule 1-race gepland.

“Als een team zelf besluit om niet naar een race te gaan, dan is dat een eigen beslissing. Maar als een land besluit een team te weigeren, dan wordt het moeilijk een eerlijke competitie te houden”, aldus Brawn.

De internationale autosportfederatie FIA zette vanwege het virus zelf al een streep door de voor 19 april geplande Grote Prijs van China in Shanghai. De koningsklasse van de autosport begint op 15 maart in Melbourne. De Dutch Grand Prix op Zandvoort op 3 mei is nu de vierde race op de kalender.

Volgens Brawn is de Formule 1 in gesprek met de gezondheidsinstanties in Vietnam. “Ze willen daar heel graag de race houden, maar moeten ook hun bevolking beschermen. We zoeken naar een oplossing, maar er gebeurt momenteel zo veel, dat het moeilijk is een oplossing te vinden.”

De sportief directeur, voorheen onder meer teambaas van Ferrari en Honda, spreekt van een ernstige situatie. “Ik wil het niet onderschatten. We willen races houden, maar dat moet op een verantwoorde manier gebeuren. We vragen de teams al zo min mogelijk mensen te sturen, alleen degenen die echt nodig zijn”, aldus Brawn.