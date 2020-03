IOC kent geen twijfels over doorgaan Spelen in Tokio

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ziet nog altijd geen enkele aanleiding om te twijfelen aan het doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Het bestuur liet zich dinsdag in Lausanne bijpraten over alle maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus dat over de wereld rondwaart. Het IOC volgt wat dat betreft de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“Het bestuur van het IOC moedigt alle atleten aan om door te gaan met hun voorbereidingen op de Olympische Spelen van Tokio 2020”, schrijft het comité in een verklaring. “Het IOC blijft de atleten steunen door ze steeds op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Het IOC-bestuur zet zich volledig in voor een succesvolle Olympische Spelen in Tokio van 24 juli tot en met 9 augustus.”