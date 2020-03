Versoberde ceremonie bij ontsteken olympische toorts in Olympia

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het ontsteken van de olympische vlam in het oude Olympia op 12 maart. De ceremonie zal heel wat soberder zijn dan in andere jaren, kondigde het Griekse olympisch comité aan.

De traditie blijft hetzelfde. Een hogepriesteres ontsteekt via de zonnestralen die weerkaatsen in een parabolische spiegel een toorts. Die brandende fakkel begint vervolgens aan een lange estafette die eindigt op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden tal van bijeenkomsten rond de ceremonie zoals lunches, diners, recepties en publieksevenementen geschrapt. Er worden ook aanzienlijk minder mensen toegelaten bij de ceremonie en bij de generale repetitie mag helemaal geen publiek zijn, aldus de olympisch comité.