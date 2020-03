Wielerkoers Parijs-Nice gaat door ondanks coronavirus

De wielerkoers Parijs-Nice gaat gewoon door, ondanks het coronavirus dat ook in Frankrijk rondwaart en daar al tot de nodige afgelastingen van sportevenementen heeft geleid. De Franse sportminister Roxana Maracineanu ziet geen redenen om de ‘Koers naar de Zon’ te schrappen. De etappekoers, onderdeel van de UCI WorldTour, begint zondag en telt acht ritten. De finish is in Nice, niet ver van Noord-Italië waar honderden besmettingen zijn.

Maracineanu, voormalig topzwemster en sinds 2018 minister van Sport in Frankrijk, moet nog een beslissing nemen over het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Heel wat Duitse fans willen volgende week naar Parijs komen voor de return in de achtste finales, op woensdag 11 maart in het Parc des Princes. Volgens de minister kan de wedstrijd sowieso doorgaan, maar dan mogelijk wel zonder publiek. Daarover valt later een beslissing.