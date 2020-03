Hippisch evenement Dutch Masters gaat door ondanks virus

Het hippisch evenement The Dutch Masters, dat van 12 tot en met 15 maart in de Brabanthallen van Den Bosch wordt gehouden, gaat ondanks de uitbraak van het coronavirus door volgens plan. De organisatie zegt dat te hebben besloten na intensief overleg met alle verantwoordelijke instanties, zoals het RIVM en de Veiligheidsregio Noord-Brabant.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch zegt: “Ik begrijp dat zorgen bestaan nu het coronavirus ook onze regio heeft bereikt. Op dit moment is er geen aanleiding om evenementen te annuleren. Dat geldt ook in het geval van The Dutch Masters. De organisatie neemt bovendien extra maatregelen. Op basis daarvan heb ik er vertrouwen in dat zowel bezoekers als deelnemers weer kunnen genieten van één van de mooiste evenementen die ‘s-Hertogenbosch rijk is.”

Bij het evenement worden ongeveer 65.000 bezoekers verwacht. “Maar die zijn verspreid over meerdere dagen en dagdelen”, zegt een woordvoerster van The Dutch Masters. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd komen ze niet allemaal tegelijk binnen. Dat maakt het overzichtelijker, waardoor we er onder meer op kunnen toezien dat iedereen bij binnenkomst zijn handen wast. En zo zijn er meerdere maatregelen getroffen.”

Op de Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, komt een groot deel van de wereldtop bij springen en dressuur in actie. Drievoudig olympisch kampioene dressuur Anky van Grunsven is bestuursvoorzitter van het evenement. In de discipline dressuur wordt er een wereldbekerwedstrijd gehouden. Het hoofdnummer bij het springen maakt onderdeel uit van de zogenoemde Grand Slam, een serie van hoog aangeschreven wedstrijden.

De overkoepelende hippische sportbond KNHS liet eerder eveneens weten vooralsnog geen extra maatregelen te treffen met betrekking tot het virus.