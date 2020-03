‘Olympische Spelen stonden wel vaker voor uitdaging’

De Olympische Spelen hebben enkele maanden voor de officiële opening wel vaker onder hoogspanning gestaan. Dat zei Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, na een congres in Lausanne. “Maar het woord afgelasten of uitstellen van Tokio 2020 is in onze bijeenkomsten niet één keer gevallen.”

De Duitser toonde zich optimistisch en lijkt ervan overtuigd te zijn dat het olympisch evenement in Japan doorgaat, ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Hij baseerde zich daarbij onder meer op gesprekken met ’s werelds gezondheidsorganisatie WHO, zonder details te geven. “Onze kwalificatietoernooien worden op dit moment wel zwaar getroffen. Maar dat lossen we in gezamenlijkheid op.”

Slechts twee keer gingen de Olympische Spelen, gerekend vanaf 1896, niet door. Dat was vanwege de beide wereldoorlogen. Bach: “Maar voor Pyeongchang 2018 was er de spanning tussen beide Korea’s, in Rio de Janerio 2016 het zikavirus, we hadden de boycots van Moskou 1980 en Los Angeles 1984, de terroristische aanslagen in München 1972. Moet ik nog even doorgaan? We hebben vaker tegenslagen weten te verwerken.”