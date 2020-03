Rugbytoernooi in Tokio afgelast om coronavirus

De Japanse rugbybond heeft de Asia Sevens Invitational, een toernooi dat tevens gold als testevent voor de Olympische Spelen, afgelast vanwege de zorgen over het nieuwe coronavirus. Het toernooi in de op de Spelen debuterende rugbyvariant zou eind april worden gehouden. Het is niet het eerste testevent voor de Olympische en Paralympische Spelen dat wegens het virus niet door kan gaan. Eerder zagen onder meer de rolstoelrugbyers en sportklimmers een toernooi in Japan worden afgelast.

Vrijdag zou er een testevent beginnen voor de klimmers, maar dat wordt nu afgewerkt zonder atleten. Leden van de organisatie gaan nu testen of de faciliteiten klaar zijn voor de Spelen. Ook voor de accommodatie waar de rugby sevens-wedstrijden plaatsvinden zal het organisatiecomité in samenwerking met het IOC en de wereldrugbybond een alternatieve test plannen.

In Japan zijn inmiddels meer dan duizend besmettingen met het nieuwe coronavirus geconstateerd.