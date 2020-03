Tennisster Clijsters verliest ook tweede partij na rentree

Tennisster Kim Clijsters wacht nog op haar eerste overwinning na haar rentree op de baan twee weken geleden. De Britse Johanna Konta was in de eerste ronde van het toernooi van Monterrey te sterk voor de 36-jarige Belgische die na een afwezigheid van zeven jaar is teruggekeerd op de tennisbaan. De setstanden waren 6-3 en 7-5. Konta is de nummer 2 van de plaatsingslijst in de Mexicaanse stad.

In haar eerste partij verloor de voormalig nummer 1 van de wereld twee weken geleden in Dubai van de Spaanse GarbiƱe Muguruza, ook toen in twee sets. “In sommige opzichten ging het beter, in andere opzichten niet. Ik heb meer wedstrijden nodig”, zei Clijsters in Monterrey. “Het is een proces waarin ik moet geloven. Ik wil grote stappen maken, maar ik moet me focussen op kleine stapjes en proberen van dag tot dag beter te worden.”

Clijsters hield er voor het eerst in 2007 mee op, beviel van de eerste van haar drie kinderen om twee jaar later weer terug te keren op de baan. In 2011 veroverde ze de laatste van haar vier grandslamtitels op de US Open.