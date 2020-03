Toestand BMX’er Sakakibara gaat iets vooruit

Het gaat iets beter met de Australische BMX’er Kai Sakakibara. Hij maakt “kleine stapjes” en de doktoren die hem behandelen zijn iets optimistischer, liet zijn familie weten. De 23-jarige fietscrosser werd zo’n drie weken geleden in een kunstmatige coma gebracht na een zware val tijdens door hevige wind verstoorde wereldbekerwedstrijden in het Australische Bathurst. Hij liep daarbij onder meer verwondingen op aan het hoofd. Sakakibara en zijn jongere zus Saya gelden als kanshebbers op een medaille bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer.

“Een paar weken geleden waren de artsen er niet van overtuigd dat hij het zou overleven, maar hij heeft hard gevochten en er is nu goede hoop dat hij het redt”, liet zijn familie via de wielerbond van AustraliĆ« weten. “Het eerst doel is hem zo snel mogelijk van de beademing krijgen zodat hij de intensive care kan verlaten en kan gaan werken aan de volgende fase in zijn herstel.”