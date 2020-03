Verstappen geeft op Zandvoort showtje weg aan bouwvakkers

Max Verstappen heeft bij zijn eerste rondjes op het vernieuwde circuit van Zandvoort een showtje weggegeven aan de tientallen bouwvakkers, die druk bezig zijn de racebaan in de duinen gereed te maken voor de Dutch Grand Prix op 3 mei.

De Formule 1-coureur reed in een Red Bull uit bouwjaar 2012 zes keer op volle snelheid rond op het gloednieuwe asfalt. Na afloop trakteerde hij zijn ‘oranje’ publiek, in dit geval mannen in bouwhesjes, op een serie zogeheten ‘donuts’, rondjes om de as met ronkende motor en rokend rubber als gevolg.

Verstappen stapte daarna onder luid applaus uit de auto, die nog een oude krachtbron bevatte en ongelooflijk veel herrie maakte. Met zijn vader Jos Verstappen en Arie Luyendijk, tweevoudig winnaar van de Indy 500, reed de Limburger vervolgens nog wat ronden in een gewone sportauto van het merk Aston Martin.

Het circuit in Zandvoort onderging de afgelopen winter een forse gedaantewisseling. Er zijn onder meer twee zogeheten kombochten aangelegd, uniek voor de Formule 1. In de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht loopt het asfalt schuin omhoog, zoals op een wielerbaan. Ook de pitstraat, het rechte stuk met start en finish en de Tarzanbocht zijn grondig aangepakt. Alles met als doel er straks een spectaculaire race van te maken met veel inhaalmogelijkheden.