Verstappen geniet van kombochten circuit Zandvoort

Max Verstappen noemde de twee kombochten op het vernieuwde circuit in Zandvoort een verrijking voor de Formule 1. “Vooral bocht 3 (Hugenholtzbocht) is geweldig. Ik had niet verwacht dat die bocht zo steil zou zijn. Als je de binnenkant neemt, ga je er eigenlijk blind in. Heel bijzonder, ik heb genoten’’, zei de Limburgse Formule 1-coureur na zijn eerste ervaringen.

Verstappen wijdde woensdag in een Red Bull-bolide van acht jaar oud het vernieuwde circuit in de duinen in. Hij ging zes rondjes vol gas op de nieuwe asfaltlaag. “Zandvoort is nog steeds ‘old school’ en alleen maar veeleisender geworden. Ik word er heel blij van, de veranderingen hebben van het circuit een mooie uitdaging gemaakt. Ik zie echt uit naar de grand prix hier op 3 mei. Ik verwacht dat het Nederlandse publiek een spannende race te zien krijgt”, zei hij.

Verstappen was trots dat hij de eerste rondjes mocht rijden op het circuit. “Het is toch een soort van officiële opening. Ik keek ernaar uit, ook al waren het maar zes rondjes en dat is natuurlijk te weinig om het circuit tot in detail te leren kennen. Zeker de kom in bocht drie biedt verschillende lijnen om te rijden.”

De nummer drie van het WK vorig jaar reed zo hard als hij kon, zei hij. “Het circuitrecord (1.19,511) heb ik niet verbeterd, maar dat was ook niet de bedoeling. Bovendien was dit een oude Red Bull. De auto waarin ik dit jaar het kampioenschap rijd, is een stuk sneller en heeft meer grip. Dus straks in mei zit een rondje van 1.10 er zeker in.”