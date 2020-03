Wielerploeg CCC stelt reis naar Italië uit

Greg Van Avermaet en zijn teamgenoten van wielerploeg CCC zijn woensdag niet naar Italië afgereisd waar zaterdag de Strade Bianche wordt verreden. De ploeg zou normaal gesproken donderdag het parcours verkennen, maar dat plan is geschrapt. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er grote twijfel over het doorgaan van de koers. Evenementen in Italië staan onder druk omdat het noorden van het land inmiddels als risicogebied geldt.

“We houden onze renners een extra dag thuis”, aldus de woordvoerster van CCC. “We wachten het nieuws en de verdere ontwikkelingen af.”

Bij Jumbo-Visma wordt woensdag de knoop doorgehakt omdat de bus en auto’s van de ploeg op pad moeten. De renners zouden sowieso pas donderdag richting Italië gaan.